Украина

Украинский форвард высказался о своем бывшем одноклубнике по донецкому Шахтеру.

Нападающий ковалевского Колоса Евгений Селезнев рассказал о своем отношении к бывшему центральному защитнику сборной Украины Ярославу Ракицкому, который ныне выступает за Зенит из Санкт-Петербурга.

"Ракицкий – настоящий мужчина. Вчера увиделись на часик, чаю выпили, да и все. Мы как братья. Нет такого – приходи, не приходи. Ты где – я еду, неважно, занят ты или нет. Ярик – настоящий человек. Он человек. Это отображается в его поступках, во всем".

"Ушел играть в Россию – ну, ушел. Мы вчера сидели, давно не виделись, повспоминали столько разных историй. И это не за рюмкой, а за чаем. Это продолжается уже довольно долго. Я не могу сказать, что мы с ним каждый день созваниваемся. Он в Питере, я здесь. Мы не каждый день созваниваемся, но довольно часто общаемся. В любое время суток можем друг другу позвонить".

"Это замечательный человек. Я к нему смело могу повернуться спиной, он никогда не подставит и не предаст. Один из немногих в футбольном мире, кто действительно такой. Посмотрите, сколько он матчей сыграл за сборную, сколько он помог сборной. Все важные матчи он сыграл. В определенный период без него сборную нельзя было представить. Просто нельзя! А почему люди это так забыли? Для меня патриот не тот, кто кричит, что он патриот и украинец, а тот, кто работает на Украину".

"Ярик работал на Украину. Просто сделали так, чтобы он перестал работать на Украину. Вот и все. Я знаю одно: Рак – украинец и всегда им останется, я это знаю", — заявил Селезнев в интервью YouTube-каналу Отдушивдушу.

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