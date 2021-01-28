Команда Руслана Ротаня попала в группу Н.
Украина U-21, УАФ
28 января 2021, 14:50
Состоялась жеребьевка квалификационного раунда чемпионата Европы-2023 года среди молодежных сборных U-21.
Сборная Украины оказалась в группе Н. Ее соперниками стали сборные Франции, Сербии, Северной Македонии, Фарерских островов и Армении.
В групповой этап турнира выйдут победители группы и лучшая из команд, занявших второе место.
Отметим, что первые матчи квалификации состоятся в марте 2021 года и будут длится до лета 2022 года.
Румыния и Грузия — хозяева предстоящего Евро-2023. Соответственно, они пройдут в финальную часть без отбора.