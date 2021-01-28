Украина

Команда Руслана Ротаня попала в группу Н.

Состоялась жеребьевка квалификационного раунда чемпионата Европы-2023 года среди молодежных сборных U-21.

Сборная Украины оказалась в группе Н. Ее соперниками стали сборные Франции, Сербии, Северной Македонии, Фарерских островов и Армении.

В групповой этап турнира выйдут победители группы и лучшая из команд, занявших второе место.

Отметим, что первые матчи квалификации состоятся в марте 2021 года и будут длится до лета 2022 года.

Румыния и Грузия — хозяева предстоящего Евро-2023. Соответственно, они пройдут в финальную часть без отбора.