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Наставник молодежной сборной Украины прокомментировал результаты жеребьевки квалификации к Евро-2023.

Напомним, что 28 января состоялась жеребьевка квалификационного раунда чемпионата Европы-2023 года среди молодежных сборных U-21, в рамках которой сборная Украины попала в группу H, где ей составят компанию одногодки из Франции, Сербии, Северной Македонии, Фарерских островов и Армении.

Наставник нашей молодежной команды, Руслан Ротань, в интервью телеканалу Футбол оценил итоговый посев для его подопечных, рассказав о том, что могут ждать от предстоящего отбора болельщики: "Франция выделяется из группы, это топ-команда. Но не буду сбрасывать со счетов Сербию, Северную Македонию, Армению и Фареры, которые находятся далеко. Назову эту группу тяжелой, но в любом случае со всеми соперниками будем играть.

От балканских команд всегда можно ждать сюрпризов, у них есть квалифицированные футболисты, они продают их в европейские чемпионаты. Школы там работают хорошо. Мы попытаемся победить в первом матче и сделать все так, чтобы мы квалифицировались.

Мы сейчас дискутируем по календарю. В принципе со всеми удалось договориться, но сборная Армении почему-то не принимает календарь. Поэтому все перенеслось на вторник и решится в штаб-квартире УЕФА.

Экспериментов стоит ждать всегда. Мы постоянно что-то ищем и хотим улучшать игру. Радует, что есть костяк, который заканчивал прошлый отборочный цикл, достаточно квалифицированные футболисты. Вот сейчас находимся в Турции и следим за их физическим состоянием и ищем новые таланты, чтобы их не упустить", — подытожил Руслан Ротань.

Стоит отметить, что первые матчи квалификации состоятся в марте 2021 года и будут длится до лета 2022 года.