Украина

Киевский клуб потерпел второе поражение в контрольных поединках этой зимы.

Динамо Киев провело товарищеский спарринг на своем втором тренировочном сборе против лидера чемпионата Болгарии Лудогорца.

"Бело-синие" открыли счет в матче на 23-й минуте благодаря автоголу Ренана. Спустя пятнадцать минут хозяева сумели отыграться: Оливейра-Соуза поразил ворота Георгия Бущана.

На 55-й минуте защитник болгарского клуба Жозуэ вывел Лудогорец вперед, на что киевляне так ничем и не ответили.

Лудогорец - Динамо Киев 2:1

Голы: Оливейра-Соуза, 38, Жозуэ, 55 — Ренан, 23 (автогол)

Динамо Киев: Бущан, Миколенко, Попов, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, де Пена, Родригеш, Беседин.

Запасные: Бойко, Нещерет, Шабанов, Сирота, Караваев, Сидклей, Шепелев, Леднев, В. Волошин, Н. Волошин, Дуэлунд, Ванат, Супряга.

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