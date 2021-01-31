Украина

Украинцы добыли уверенную победу.

В стартовом поединке квалификации к Евро-2022 по футзалу сборная Украины уверенно разобралась с Албанией (3:10).

За Украину забивали Зварич (3), Шотурма, Белоцерковец, Фаренюк (2), Грицына, Малышко (2). У Албании забили Мейзини, Брахими и Карая.

Пока наша национальная команда занимает второе место в турнирной таблице с 3 очками. Первая — Хорватия, которая сыграла уже два матча, добыв 6 очков. Третья — Дания, а Албания — последняя.

Ранее мы уже рассказывали о деталях предстоящего отборочного турнира для нашей национальной команды.

Албания – Украина 3:10

Голы: Мейзини, 10, Брахими, 13, Карая, 34 – Зварич, 1, 15, 27, Шотурма, 6, Белоцерковец, 12, Фаренюк, 19, 26, Н.Грицына, 23, Малышко, 36, 39

Албания: Да Силва — А. Брахими, Мейзини, Селманай, Крюэзиу — Ррапи, Гаши, А. Шкодра, Карая, Рамадани, Незири, Реджепай, Каца, Шк. Брахими

Украина: Ципун (Савенко) — Микитюк, Шотурма, Белоцерковец, Зварич — Сухов, Малышко, Еремин, Н. Грицина, Королишин, Журба, Фаренюк, Кузь