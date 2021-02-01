Киевляне провели очередной спарринг.
Виталий Буяльский, ФК Динамо
01 февраля 2021, 18:13
Киевское Динамо продолжает подготовку ко второй половине сезона украинской Премьер-лиги.
На сборах в Турции подопечные Мирчи Луческу сыграли спарринг против Динамо из Тбилиси.
Единственный гол пришел лишь на 90+2 минуте игры. Его автором стал Буяльский, который реализовал пенальти.
Динамо - Динамо Тбилиси 1:0
Гол: Буяльский, 90+2
Динамо (1-й тайм): Бойко – Сидклей, Сирота, Забарный, Караваев – Шепелев, Шапаренко, Леднев, Дуэлунд – Русин (Ванат, 37), Супряга.
Динамо (2-й тайм): Нещерет – Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзера – Сидорчук – де Пена, Буяльский, Шапаренко, Родригес – Беседин (Ванат, 80).
Динамо Тбилиси: Квасхвадзе – Кобури, Гбеньон, Монхил – Меквабишвили, Папава – Цоцонава, Кардава, Споркследе – Габедава, Марушич.