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Football.ua акцентирует внимание на главных событиях в матче киевского Динамо против Динамо тбилиского.

Стартовый состав киевского Динамо слабо напоминал тот, к которому мы привыкли в первой половине сезона.

Главной неожиданностью было появление на футбольном поле Назария Русина. Изначально казалось, что возможно тренерский штаб Динамо решил попробовать сыграть в два чистых форварда, но совсем скоро стало понятно, что Русин будет действовать на правом фланге.

В первой половине мы увидели, как Динамо Тбилиси моментами применяло высокий прессинг, с которым превосходно справились оба центральных защитника Динамо Киев. И Забарный, И Сирота действовали максимально эффективно. И один, и второй не боялись продвигаться дальше с мячом самостоятельно, если же видели перед собой коридор со свободным пространством. И если Сирота и в предыдущих матчах выглядел хорошо, то вот Забарный уже не допускал ошибок и не было в его исполнении того брака, который мы видели в предыдущих играх киевлян.

На левом фланге обороны хорошо выглядел Сидклей. Уровень бразильского игрока виден, как говорится, невооруженным глазом. Этот футболист действительно видится усилением состава перед второй половиной сезона. Правда, на его позиции действует один из лучших футболистов Динамо – Виталий Миколенко. А потому рассчитывать, что Сидклей станет основным все же не стоит. Но давайте не будем забывать о проблемах Миколенко со здоровьем осенью, когда на левом фланге обороны приходилось действовать и Караваеву, и Шабанову. А потому бразилец может пригодиться.

В центре поля мы увидели непривычную связку Шепелева и Шапаренко. Довольно редко в таком сочетании выходили эти футболисты в первой половине сезона. Центр киевлян выглядел мобильно и давал много движения и хорошего быстрого развития атак. Наконец-то Богдан Леднев не выглядел инородным телом. Украинский полузащитник действовал по всему фронту атаки, часто смещаясь во фланги. Много обыгрывался с Дуэлундом, искал возможности для создания моментов для Супряги.

Владислав в свою очередь также продемонстрировал хороший уровень работы без мяча. Много открывался в глубину, цеплялся за мячи. Постоянно искал возможности для забеганий за спины своим соперникам, действуя на грани офсайда. Но создать для себя действительно голевой момент ни Супряге, ни его партнерам в первом тайме так и не удалось. Можно вспомнить разве что удар мимо ворот в исполнении Караваева с линии штрафной, когда защитник соперника ошибся и выбил мяч прямо на ногу правому защитнику "бело-синих".

Левый фланг атаки выглядел более гармонично. Сидклей с Дуэлундом и Ледневым придумывали неплохие комбинации. На правом фланги фантазии было куда меньше. У Русина было много желания, но мало понимания позиции правого вингера. Возможно, по этой причине, а, возможно, по причине только первой игры после травмы, Русин даже не доиграл первый тайм до конца. На 37-й минуте матча его поменял Владислав Ванат.

Во втором тайме состав Динамо поменялся практически полностью. На футбольном поле остался только Шапаренко.

Мы увидели более привычные фланги с Родригесом и Де Пеной. Люксембуржец на первых же минутах второго тайма несколько раз получил по ногам и на какое-то время сник, но вскоре вновь стал терроризировать оборону соперника своими головокружительными финтами и быстрой работой с мячом. Переход из обороны в атаку у киевлян замедлился с выходом Сергея Сидорчука, капитан киевлян стал действовать гораздо ниже Владимира Шепелева. В момент выхода в атаку Сидорчук часто опускался в одну линию к Шабанову и Попову, чего в первом тайме мы не видели.

С выходом Буяльского варианты обострения игры впереди несколько изменились. Если Леднев пытался открываться под своего партнера, искать свободное пространство между линиями соперника, то в исполнении Виталия мы увидели привычные острые и своевременные открывания в полуфланги.

Соперник киевлян довольно часто вдавливался большим количеством игроков в свою штрафную, где было минимум свободного пространства. Тем не менее, подопечные Луческу продолжали стараться довести мяч до удара именно в штрафной, не применяя дальние удары, что было бы логичным в такой ситуации.

Артем Беседин провел далеко не лучший свой матч. Крайне редко цеплялся за мячи, часто было видно недопонимание с футболистами середины поля. А вот на левом фланге привычно хорошо отработал Миколенко, Кендзера пытался соответствовать своему партнеру по команде, но с его фланга остроты было гораздо меньше.

Хорошую игру ногами продемонстрировал Руслан Нещерет, когда своими уверенными действиями сохранял мяч у своей команды после прессинга со стороны соперника. Не так все спокойно и безоблачно в центре обороны у динамовцев было во втором тайме. И если к Денису Попову особых вопросов нет, то Артем Шабанов ошибался и делал это регулярно.

Когда матч близился к своему завершению, Виталий Буяльский заработал пенальти, который сам же и реализовал, тем самым вырвав победу для своей команды. Молодежь, вышедшая в составе Динамо на последних минутах, на кураже создала еще несколько неплохих моментов, но конвертировать их в голы не сумела. Матч завершился победой Динамо со счетом 1:0.

Сергей Горбаченко, Football.ua