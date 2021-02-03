Украина

Футболист луганской Зари дал большое интервью местному изданию.

Андрейс Цыганикс зимой 2020 года сменил латвийский РФШ на луганскую Зарю. В Украину он попал после приглашения от Виктора Скрипника, который заприметил игрока еще в Германии. Андрейс — воспитанник леверкузенского Байера. Также он поиграл в Нидерландах за Камбюр, вторую команду Шальке и Викторию из города Кельн.

В большом интервью программе Мне только спросить футболист рассказал об адаптации в Украине, отношениях с Виктором Скрипником и тяжелых временах сборной Латвии.

- В начале января ты заболел коронавирусом. Как перенес эту болезнь?

Болезнь перенес в очень легкой форме. Несколько дней была температура 37,2. Чувствовал себя нормально. Первым симптомом болезни была очень сильная головная боль. Давление, жар. Сначала мама сдала тест, получила положительный результат, а мне пятого января нужно было улетать с Зарей на сборы. Я сходил, сдал тест, и он также оказался положительным. Буквально дней пять чувствовал себя плохо, и болезнь отступила. Не знаю, где ее подцепил. Мы были в Египте, может быть там. Получилось, что папа, мама, я, сестра и девушка переболели. Кроме моего брата. Непонятно, как этот вирус выбирает людей. Может нужно рэп читать (прим. – брат Цыганикса рэпер), выходить из дома на прогулки.

- Меры предосторожностей в Украине и в Латвии отличаются?

В Украине живет 40 миллионов человек. Тут после Нового Года началась чрезвычайная ситуация. Закрыты даже парикмахерские. Вот мне подстричься нужно, а я не могу сходить. Запрещено все настолько, что я даже расслабиться в отпуске не смог. Купить машинку и подстричься самому? Нет, я на это не готов. Нужно ходить к барберу.

- Как тебе 2020-й с футбольной точки зрения?

Были падения и взлеты. 2020 год для меня начался не очень продуктивно. Я перешел в Зарю, это был "золотой вариант" для меня. В Турции на сборах хорошо себя проявил, но костяк команды уже был, да и Заря высоко находилась в таблице. Я мог показывать на тренировках все что угодно, но конкуренты мои играли также восхитительно. Может даже и тренировались ужасно. Заря вышла на третье место, могли занять и второе. В текущем сезоне ушли некоторые футболисты, появилась возможность зацепиться за состав. Пришлось поработать, попотеть, выгрызать место в основе. И вот последнее время я играл, закончил год на мажорной ноте.

Игроки Зари знают, что из Литвы и Латвии возят машины в Украину, и меня начали называть “Евробляхой”

- Как прошла адаптация в клубе? Тяжело было сначала?

В Украине адаптация проходит достаточно легко, по сравнению с другими странами, когда тебе нужно учить другой язык. В Заре многие с луганской области, русскоязычные. Все общаются на русском, проблем никаких нет. Обычные люди, все на веселе, как будто все время что-то принимают. Настолько все адекватные и неадекватные в то же время своими шутками и приколами. Очень легко влился в коллектив.

- Какие были неадекватные шутки?

Они знают, что из Литвы и Латвии возят машины в Украину. И меня начали называть “Евробляхой”, что иногда звучит обидно для простого человека. И в первый же месяц мне повесили номерной знак над местом, где я сижу. У некоторых футболистов над местом висит фото, кого они напоминают. У кого-то персонаж из Хогвартца, кому-то принесли метлу, есть фото чебурашки. И мне принесли номерной знак “Цыга 97”. Я до сих пор не знаю, кто это мог сделать. И до сих пор меня так называют, даже тренер пару раз выдавал. Но так не всегда. Вообще называют Андрей или Цыга.

- В украинских СМИ тебя называют Андрейс Цыганикс. Буквы "с" в конце ты не пробовал убрать?

Я говорил это и руководству клуба, и пресс-атташе, что все-таки лучше Андрей Цыганик, чем Андрейс Цыганикс. Но мне сказали, что лучше делать так, как написано в паспорте. У меня даже на футболке написано Цыганикс на русском. Но когда меня называют АндрейС, с ударением на букву "с", мне это не нравится. Прошу называть меня Андреем, Андрюхой, но не Андрейсом. На латышском языке это звучит проще, а украинские журналисты еще не привыкли.

- Украина ведь для тебя не чужая страна?

Мои родители родились в Украине. Все мои корни от сюда. И дядя Игорь Цыганик тут. Здесь и бабушка моя живет. Приезжаю к ней вареники покушать, и она со мной на украинском говорит. Я ее понимаю. К сожалению, сам на украинском не говорю, это небольшая проблема. Но все, что говорят люди, я понимаю. В ресторанах могу попросить счет, отблагодарить на украинском, но стесняюсь говорить. Запорожье, ведь, русскоязычный город. Он ближе находится к Восточной Украине, а на украинском говорят на Западе страны.

- Как тебе Запорожье? Не скучно там жить?

Запорожье – город миллионник. Он построен вокруг заводов, отсюда очень много отходов. Ездим в Днепр на машине погулять, и когда возвращаемся обратно, на небе виднеется облако красного цвета. Экология там плохая. Люди, которые живут в центре, рассказывают, что можно пальцем по машине провести, и на нем останется сажа красного цвета. У некоторых появляются проблемы с легкими, но они привыкли. Там постоянно нужно ходить в маске, даже без пандемии. Может сейчас у людей и со здоровьем будет лучше.

- С 2013 года ты путешествуешь по Европе. Латвия не стала чужой за это время?

Мои движения в профессиональном футболе начались с 2016 года. А с 2013 года я играл в Германии, в Байере из Леверкузена. Для меня Латвия не стала чужой. Всегда с огромным удовольствием возвращаюсь в Ригу. Это самый прекрасный город на свете. Всегда есть с кем встретиться. Когда лечу в Ригу, то у меня прекрасное чувство на душе. Там все родное, я все время скучал по городу. Сейчас уже все намного легче переносится. Вернусь ли я в Ригу после завершения карьеры? Будет завесить от того, сколько я заработаю денег. Будет видно.

"Когда ты у Скрипника играешь – он самый лучший тренер. Когда нет — сложно его охарактериовать"

- С Виктором Скрипником вы были знакомы раньше?

До того, как я приехал в Зарю, не был знаком с Виктором Скрипником. Один раз мы общались по телефону, когда он переходил в ФК Ригу. Тогда у него было ко мне предложение.

- Какой он тренер?

Когда ты у него играешь – он самый лучший тренер. Когда не играешь – очень сложно охарактеризовать. У него такая специфика, что он выжидает момент, когда может тебя поставить. Он знает каждого футболиста, следит за тобой. Знает, в какой момент тебя нужно поставить. Он лучший тренер в Украине в 2020 году. Это о многом говорит. В жизни он спокойный, на бровке – эмоциональный. Не просто так он столько лет работал в Германии с командой Бундеслиги.

- Подходил к нему с претензиями, что не часто играл?

Конечно, были претензии, что не часто выходил на поле. Я не конфликтный, но иногда начинаю кипеть, и кипеть очень сильно. Я проигрывал конкуренцию и был не на голову выше тех, кто играл. Соответственно он меня и не ставил в состав. Летом, когда я понял, что люди ушли и я могу попасть в состав, то подходил и разговаривал со Скрипником. На предсезонке мне не давали сыграть. После этого были длинные беседы с ним. Виктор мне четко дал понять, что у меня есть все возможности, чтобы играть слева в защите, и все зависит от меня. Если тренер с тобой не общается, то ты ему неинтересен. Если тебя что-то не устраивает, то ты подходишь и говоришь. Нужно искать подход.

- Какие цели Заря ставит на этот сезон УПЛ?

Главная цель на текущий сезон – попадание в еврокубки. Мы можем занять третье место или выиграть Кубок Украины – тогда пройдем в Лигу Европы. Нам было тяжело в текущем сезоне Лиги Европы. Тяжело было обыграть и Брагу и Лестер. Хотя по статистике мы превосходили соперников. Мяч не летел в ворота в мачте с Брагой.

Перспектива играть в Латвии меня не вдохновляет. Тут нет болельщиков, нет инфраструктуры, ничего нет для футбола

- Расскажи про свой период в латвийском РФШ (клуб из Риги).

Это очень длинная история. Она обсуждалась людьми в интернете. Говорили, что когда-то я был надеждой, а сейчас вернулся в Латвию и затух, парня больше не будет. Я думал о том, как остаться в Нидерландах. И такой вариант был. Приглашали даже из Армении. Но что это за вариант, когда тебе 22? На меня после вышли из РФШ, сказали, что предложат контракт на полгода. Тренер видел мои игры за сборную и хотел бы видеть меня в команде. Для меня важно было играть. Остался бы в Нидерландах, но там не устраивало по цифрам.

Я знал, что РФШ не будет моим последним клубом, я оброс контактами. Там выдался не самый лучший сезон, это была психологическая проблема. Не получалось доказать людям, которые думали, что я закончил карьеру. Думал, что полгода пролетят восхитительно, но не вышло так, как хотелось. Шага вперед не было от возвращения в Латвию, это была больше вынужденная мера. Я должен был получить импульс от давления со стороны людей. Играл дома, был с родителями, чего мне не хватало в Германии.

У меня были варианты перед РФШ продолжить карьеру на Кипре в Пафосе. Также интересовалась Рига. Были разговоры, но без конкретики. Из Вентспилса не звонили, например. Перспектива играть в Латвии меня не вдохновляет. Тут нет болельщиков, нет инфраструктуры, ничего нет для футбола.

- В чем заключаются проблемы сборной Латвии?

Люди задаются вопросом: "Что происходит со сборной Латвии?". Посмотрите на внутренний чемпионат. Вот и ответ. У нас футболисты, в основном, играют в чемпионате Латвии, и почти никто не dscnegftn за рубежом. Из основного состава: Я, Дубра и Гутковскис играют заграницей. Марцин Ошс не играет в Лугано, а сидит на скамейке. Все пытаются найти вектор в Европу, зацепиться, но не получается.

Те, кто играют за границей, чувствуют себя иначе. Мы не в зоне комфорта находимся. Сборная в 2020 году дважды выиграла, пять раз сыграна вничью и однажды проиграла. Это ужасный результат. Я знаю уровень и потенциал наших футболистов. Знаю, насколько они заряжены на игру. Можно это списать на то, что у тренера было слишком мало времени, чтобы подготовить тактику под каждого футболиста. Мы не должны были проигрывать Фарерским Островам, Мальте дома. Это было ужасно, а мы могли на много больше.

Мы упали ниже плинтуса в 2017 году, проигрывали Гибралтару в товарищеской игре. У нас в прошлом были проблемы – колоссальное количество пропущенных мячей. Тренер нам поставил футбол. Мы разгромили Андорру (5:0), и это заслуга нового коуча. После этой игры видно, что вектор развития сборной идет вверх. Мы стремимся к тому, чтобы показывать результат против хороших команд. Мы должны проявлять свои лучшие качества.

- Семья смотрит футбол с твоим участием?

Мой отец – самый большой критик. Если бы он был спортивным журналистом, то влился бы замечательно в когорту тех, кто критикует игроков после матча в интернете. Брат смотрит на результат, папа следит за внутренним чемпионатом и знает всех игроков. Спрашивает о том, что у меня не выходит, ругает меня. Пока что над нами все прикалываются, как над сборной. Мне важна критика журналистов. Это меня мотивирует. После группового этапа, когда все думают, что мы будем шестыми, мы добьемся лучшего результата и будем свой рот раскрывать. Придет время, все выскажем.

- Назови свой топ-6 игроков из Латвии.

1. Владиславс Гутковскийс (Ракув, Польша)

2. Андрейс Цыганикс (Заря)

3. Янис Икауниекс (РФШ, Латвия)

4. Каспар Дубра (Александрия)

5. Павел Штейнбор (Ягеллония, Польша)

6. Робертс Улбрикис (Сьон, Швейцария).

Источник - Мне только спросить

Перевод - Богдан Бондаренко, Football.ua