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Football.ua представляет анонс матча Кубка Италии.

В рамках полуфинального матча Кубка Италии Наполи встретится с Аталантой.

Наполи — Аталанта

Среда, 3 февраля, 21:45. Неаполь, Стадио Диего Армандо Марадона. Арбитр — Микаэль Фаббри.

После поражения от туринского Ювентуса в финале Суперкубка Италии и следом от Вероны в Серии А, судьба главного тренера неаполитанцев Дженнаро Гаттузо, можно сказать, повисла на волоске. У коуча прошла встреча с руководством, в результате которой он остался на своем посту. Наполи в чемпионате сразу же обыграл Парму и продолжает находиться в топ-5 таблицы, имея все шансы зацепиться за зону Лиги чемпионов, что так важно руководству клуба.

В Кубке Италии на стадии четвертьфинала с крупным счетом была повержена Специя (4:2). Сейчас у неаполитанцев главная цель — победа в Кубке страны, ведь за чемпионство им вряд ли удастся побороться.

У Аталанты ситуация очень схожа с Наполи. Команда, на первый взгляд, играет в очень качественный футбол со своей собственной структурой игры. Но где-то в матчах с аутсайдерами вечно теряет очки, что не позволяет им бороться за первые места в таблице, хотя может обыграть и лидеров чемпионата, что неоднократно уже доказывала.

Джан Пьеро Гасперини часто экспериментирует со стартовым составом линией полузащиты. Из-за этого не хватает некой стабильности в их игре. На более ранней стадии бергамаски сумели обыграть Лацио в удивительном матче, вторую половину которого провела в меньшинстве.

Ориентировочные составы