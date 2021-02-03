Украина

Дончане сумел сравнять счет в концовке игры.

Донецкий Шахтер и Мариуполь сыграли спарринг в Турции, где оба коллектива готовятся ко второй половине сезона УПЛ.

В первом тайме "горняки" открыли счет на четвертой минуте игры. Автор гола — Коноплянка.

Во второй половине игры номинальные гости сумели перевернуть исход матча. Сначала голом отличился Бондаренко, а затем, на 67-й минуте, с пенальти забил Кащук.

Шахтер много атаковал, и все же сумел сравнять счет лишь в дополнительное арбитром время. На 90+2 минуте отличился бразилец Фернандо.

Шахтёр — Мариуполь 2:2

Голы: Коноплянка, 4, Фернандо, 90+2 — Бондаренко, 51, Кащук, 67 (с пенальти)

Шахтер: Пятов, Додо, Витао, Матвиенко, Сиприано (Удод, 33, Мампасси, 55), Степаненко, Маркос Антонио, Коноплянка, Мудрик (Шостак, 55), Тайсон, Фернандо

Мариуполь: Гальчук (Кудрик, 46), Стасюк Драмбаев, 46), Быков, Чоботенко, Меличенко, Чех, Мишнев (Бондаренко, 46), Очеретько (Танковский, 46), Топалов, Горбунов, Сикан (Кащук, 46)