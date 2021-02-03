Украина

Победителя этой товарищеской встречи определил единственный гол.

Завершился очередной товарищеский поединок донецкого Шахтера на тренировочном сборе в Турции, который проходит в рамках подготовки к возобновлению украинской Премьер-лиги.

На этот раз соперником подопечных Луиша Каштру стал Слован из Братиславы, которому удалось одолеть одержать непростую победу над "горняками".

Победителя этого спарринга определил единственный гол Даниэля на 87-й минуте, а оставшегося времени игрокам Шахтера не хватило для того, чтобы отыграться.

Шахтер - Слован 0:1

Гол: Даниэл, 87.

Шахтер: Трубин — Болбат, Кривцов, Бондарь, Корниенко — Майкон — Тете, Дентиньо, Алан Патрик, Марлос — Соломон.

Запасные: Гриценко. Мампасси, Удод, Капинус, Кобак, Хромей, Шостак.