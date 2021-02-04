Украина

Вашему вниманию прямая трансляция контрольного поединка.

Два клуба украинской Премьер-лиги, львовский Рух и донецкий Олимпик, проведут между собой товарищескую встречу, которая пройдет в рамках подготовки ко второму кругу чемпионата.

Проведение этого поединка запланировано на четвертое февраля. За событиями противостояния Руха и Олимпика вы сможете следить в прямой трансляции, которая начнется в 14:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию онлайн-трансляция матча:

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