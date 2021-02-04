Украина

Вашему вниманию прямая трансляция контрольного поединка.

Ворскла продолжает свою подготовку к возобновлению украинской Премьер-лиги в Турции, где и проходит тренировочный сбор полтавчан.

Подопечных Юрия Максимова ожидает очередной товарищеский поединок, а их соперником на этот раз станет черногорская Зета. Встреча состоится четвертого февраля в 16:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию онлайн-трансляция матча:

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