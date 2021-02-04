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Football.ua продолжает рассказывать о товарищеских встречах киевского Динамо на сборах.

Киевское Динамо не сумело обыграть болгарский ЦСКА 1948. Матч получился результативным и закончился со счетом 2:2. Отмечаем главные моменты в этом поединке, на которые стоит обратить внимание.

Вот таким образом Динамо выглядело в первом тайме этого матча.

Сразу необходимо говорить, что команда в двух таймах выглядела абсолютно по-разному. В первом тайме Динамо выглядело хорошо. Забарный и Сирота действовали практически безошибочно, уверенную игру ногами также демонстрировал голкипер киевлян Руслан Нещерет. Болгарским футболистам не удавалось ничего выжать из своего высокого прессинга.

Привычные открывания Буяльского в полуфланги стали достоянием исключительно первого тайма, во втором ничего подобного в исполнении Леднева мы уже не видели. Постепенно форму набирает Виктор Цыганков. Лидер столичного коллектива по-прежнему далек от своих идеальных кондиций, но здесь мы оцениваем игру Виктора, вспоминая все его предыдущие сборы. И если эпизод з забитым мячом, когда Цыганков опережает голкипера, потом здорово разбирается и забивает гол, мы бы посреди сезона считали чем-то обыденным, то на сборах необходимо говорить, что это большой позитив для Динамо. Главное, чтобы травмы прошли стороной мимо, и игрок наконец смог сразу вкатиться в сезон после сборов.

Отдельно необходимо заострить внимание на Владиславе Ванате. Молодой игрок Динамо получил в свое распоряжение целый первый тайм. Мирча Луческу решил попробовать использовать его на позиции форварда. Возможно, это будет достаточно субъективное мнение, но это был лучший тайм игрока на позиции нападающего киевского Динамо за все эти зимние сборы. Молодой игрок чувствовал своих партнеров, осуществлял правильное движение, цеплялся за мячи и был чертовски хорош в подыгрыше. Именно его хорошее действие позволило Виктору Цыганкову выйти один в один с голкипером болгарской команды.

Во втором тайме все поменялось кардинально.

В атаке у Динамо стало мало что получаться. ЦСКА 1948 старались насыщать зоны между обороной и полузащитой, что практически выключило из игры Богдана Леднева. В поисках мяча игроку приходилось часто смещаться во фланг. Супряга вновь был неубедителен: много открываний не в те зоны, плохой тайминг старта рывков. Банальное отсутствие взаимопонимания с партнерами. Неплохо во втором тайме вышел в центр поля молодой Волошин. Сделал несколько неплохих переводов на фланги, принимал хорошие решения по развитию атак. Все это происходило вплоть до того, пока игрок не "привез" гол в свои ворота. Передача назад стала голевой для соперника. После этого футболист откровенно "поплыл" и начал постоянно ошибаться в простых ситуациях.

В обороне у Динамо во втором тайме был настоящий бардак. Все началось с коллективной ошибки на старте второго тайма, когда был пропущен первый гол. В момент диагональной страховки самым уязвимым местом становится противоположный фланг обороны, куда болгарам без особого труда удалось доставить мяч. Кендзера оказался один против двоих соперников и не сумел заблокировать удар. На этом ошибки не закончились. Где-то на флангах недорабатывали Де Пена и Родригес, где-то ошибались центральные полузащитники. У болгарских футболистов в разы увеличилось количество дальних ударов. Опорная зона давала футболистам ЦСКА выходить на ударные позиции, а центральные защитники просто не успевали подстраховать и заблокировать удар. Много в игре ногами ошибался и Георгий Бущан. Основной голкипер Динамо, действуя под прессингом, довольно часто попросту отдавал мяч сопернику, безадресно выбивая его. Ну и отдельно со знаком минус отмечаем Артема Шабанова. Самый опытный центральный защитник проигрывал большое количество единоборств и часто оказывался в "дураках" после удачных действий сорокалетнего форварда болгар.

Далекоидущие выводы по этому поединку, как и по всем остальным играм зимних сборов, мы естественно делать не будем, но отмечаем молодого Владислава Ваната, который произвел действительно хорошее впечатление и видимо не просто так получил целый тайм для того, чтобы проявить себя. К слову, Назарий Русин получил три с половиной минуты в концовке встречи, когда заменил Супрягу.

Сергей Горбаченко, Football.ua