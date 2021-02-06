Украина

Защитник "горняков" высоко оценил уровень продуктивности этого тренировочного сбора.

Шахтер завершает зимний тренировочной сбор в Турции, который прошел в рамках подготовки ко второй половине сезона украинской Премьер-лиги, а также матчам 1/16 финала Лиги Европы. Защитник "горняков" Давид Хочолава подвел итоги проделанной работы.

"Все хорошо. Главное — последнюю игру выиграли, потому что до этого результаты не очень хорошие были. На хорошей ноте закончили и с хорошим настроением подойдем к сезону".

"Кто был лучшим на сборах? Коноплянка. Он раскрылся заново. Вспомнил молодость", - сказал Хочолава в программе Футбол NEWS.

Напомним, ранее итоги зимнего тренировочного сбора подвел главный тренер Шахтера Луиш Каштру.

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