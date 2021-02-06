Украина

Голы Кочергина и Алефиренко принесли луганской команде победу в последней товарищеской встрече зимнего сбора.

Завершился последний товарищеский поединок, в котором луганская Заря сошлась в противостоянии с тбилисским Динамо.

Несмотря на то, что грузинский клуб повел в счете уже на 16-й минуте, подопечным Виктора Скрипника удалось не только отыграться, но и одержать волевую победу со счетом 2:1.

Авторами голов в составе Заре стали Владислав Кочергин и Данила Алефиренко.

Заря — Динамо Тбилиси 2:1

Голы: Кочергин, 28, Алефиренко, 77 — ...,16

Заря (стартовый состав): Василь — Фаворов, Иванисеня, Абу Ханна, Цыганикс — Назарина — Хомченковский, Юрченко, Кочергин — Гладкий, Аллахяр