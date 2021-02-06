Украина

Киевляне вырвали победу в спарринге на 84-й минуте.

Динамо Киев сошлось в противостоянии товарищеского характера со Шкендией, которое прошло в рамках подготовки команды Мирчи Луческу ко второму кругу украинской Премьер-лиги.

Победителя этой встречи определил единственный гол Богдана Леднева на 84-й минуте, который позволил киевскому одержать победу в данном противостоянии.

Динамо — Шкендия 1:0

Гол: Леднев, 84

Динамо: Нещерет (Бойко, 46) — Кендзера (Караваев, 62), Попов (Сирота, 79), Забарный, Миколенко (Сидклей, 77)- Сидорчук (Шепелев, 62), Шапаренко (Андриевский, 62) — Цыганков (Леднев, 77), Буяльский (Дуэлунн, 77), Родригес (де Пена, 62) — Беседин (Супряга, 62)