Украина

Полтавчане решили оптимизировать кадровую обойму перед началом нового сезона.

Официальный Facebook-аккаунт полтавской Ворсклы сообщил информацию о том, что клубу удалось достичь соглашения с другими командами относительно следующего места работы для двух своих футболистов.

Речь идет о хорватском нападающем Иване Пешиче, который продолжит карьеру в румынском Волунтари, и украинском форварде Денисе Васине, который подписал контракт с петровским Ингульцом. В обоих случая речь идет об аренде до конца текущего сезона.

В новом футбольном году Пешич успел провести 10 поединков (327 минут) в составе команды Юрия Максимова, не отметившись при этом результативными действиями. Примерно столько же наиграл и Васин (345 минут), однако сумел отдать при этом одну голевую передачу в матче Кубка Украины.

Напомним, что по ходу зимней трансферной кампании состав Ворсклы пополнили арендованные из Порту Луизао и игрок киевского Динамо Георгий Цитаишвили, а также Оливье Тиль, пришедший на правах свободного агента.

Первым официальным матчем полтавской команды в 2021-м году станет выездная встреча со львовским Рухом.