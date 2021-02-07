"Шпоры" одержали уверенную победу благодаря двум голам во втором тайме.
Тоттенхэм - Вест Бромвич, getty images
07 февраля 2021, 15:52
В рамках 23-го раунда английской Премьер-лиги Тоттенхэм добыл уверенную победу над Вест Бромвичем (2:0).
На 54-й минуте Кейн вывел хозяев вперед. Форвард откликнулся на пас от Хойбьерга и переиграл вратаря.
Через 4 минуты счет стал уже 2:0. Лукас выкатил мяч на Сона, а тот филигранным ударом прошил ворота Джонстона.
"Шпоры" занимают седьмую строчку в таблице Премьер-лиги, а Вест Бромвич на 19-м месте.
Тоттенхэм - Вест Бромвич 2:0
Голы: Кейн, 54, Сон, 58
Тоттенхэм: Льорис, Дэвис, Санчес, Алдервейрелд, Орье (Доэрти, 68), Ндомбеле, Хейбьерг, Лукас Моура, Ламела (Бергвейн, 74), Сон (Скарлетт, 90+4), Кейн.
Вест Бромвич: Джонстон, Аджайи, Бартли, Таунсенд, Мэйтленд-Найлз, Галлахер, Снодграсс (Матеус Перейра, 80), Сойерс (Йокушлу, 78), Пелтьер, Диань, Грант (Филлипс, 69).
Предупреждения: Ламела, Снодграсс.