Украина

Болельщикам предлагается выбрать футболиста, который представлял нашу страну в наиболее ярком свете в зарубежных лигах.

В рамках проведения церемонии награждения "Футбольные звезды Украины"-2020, Украинская ассоциация футбола объявила о старте публичного голосования за кандидатов в номинации "Лучший футболист-легионер, который играет за границей".

В число претендентов вошли нападающий лондонского Вест Хэма Андрей Ярмоленко, полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко, полузащитник бергамаской Аталанты Руслан Малиновский, нападающий венгерского Ференцвароша Александр Зубков и форвард бельгийского Гента Роман Яремчук.

Номинантов на данную награду выбирал экспертный совет УАФ, который возглавлял первый вице-президент ассоциации Олег Протасов.

Проголосовать за номинантов можно на официальном сайте церемонии награждения, а также в размещенном ниже опросе.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.