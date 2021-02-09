Стали известны судейские назначения на ближайший тур УПЛ.
Игорь Пасхал, УАФ
09 февраля 2021, 21:22
В субботу и воскресенье (13-14 февраля) пройдут поединки 14-го тура украинской Премьер-лиги.
Стали известны судейские назначения на предстоящие матчи. В частности, Игорь Пасхал будет обслуживать поединок Колос — Шахтер, а Максим Козыряцкий встречу Динамо — Олимпик.
Все назначения:
13 февраля, суббота
Минай — Львов — Александр Дердо (Черноморск)
Заря — Десна — Анатолий Абдула (Харьков)
Колос — Шахтер — Игорь Пасхал (Херсон)
Арбитр ВАР – Виталий Романов
Динамо — Олимпик — Максим Козыряцкий (Запорожье)
Арбитр ВАР — Денис Шурман
14 февраля, воскресенье
Мариуполь — Александрия — Александр Шандор (Львов)
Рух — Ворскла — Юрий Иванов (Донецкая область)
Арбитр ВАР — Николай Балакин
Днепр-1 — Ингулец — Сергей Бойко (Киевская область)
Арбитр ВАР — Евгений Арановский