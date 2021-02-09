В субботу и воскресенье (13-14 февраля) пройдут поединки 14-го тура украинской Премьер-лиги.

Стали известны судейские назначения на предстоящие матчи. В частности, Игорь Пасхал будет обслуживать поединок Колос — Шахтер, а Максим Козыряцкий встречу Динамо — Олимпик.

Все назначения:

13 февраля, суббота

Минай — Львов — Александр Дердо (Черноморск)

Заря — Десна — Анатолий Абдула (Харьков)

Колос — Шахтер — Игорь Пасхал (Херсон)

Арбитр ВАР – Виталий Романов

Динамо — Олимпик — Максим Козыряцкий (Запорожье)

Арбитр ВАР — Денис Шурман

14 февраля, воскресенье

Мариуполь — Александрия — Александр Шандор (Львов)

Рух — Ворскла — Юрий Иванов (Донецкая область)

Арбитр ВАР — Николай Балакин

Днепр-1 — Ингулец — Сергей Бойко (Киевская область)

Арбитр ВАР — Евгений Арановский