Украина

Воспитанник Черноморца продолжит карьеру в чемпионате Украины.

ПФК Львов на своем официальном сайте объявил о переходе на правах свободного агента полузащитника Дмитрия Семенива, последним клубом которого являлся Горняк-Спорт.

22-летний украинец подписал с "сине-золотыми львами" соглашение до лета 2023 года. В новом клубе футболист будет выступать под 98-м номером.

Отметим, что Дмитрий Семенив — воспитанник одесского Черноморца. В его активе есть также выступления за Реал Фарма, а также за латвийскую Лиепаю.

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