Украина

Наставник Олимпика высказался о следующем матче против киевского клуба.

В эти выходные запланирован старт второго круга украинской Премьер-лиги, а в рамках 14-го тура Олимпик ожидает встреча с киевским Динамо. Главный тренер донецкого клуба Игорь Климовский поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Конечно, не очень привычно тренироваться на маленьком синтетическом газоне. Сегодня вышли на большое поле. Немного тяжеловато идет подготовка. То, что мы нарабатывали на сборах, здесь продолжить не можем".

"Яя Туре всего дня два в команде. Он присматривается и мы потом определимся, чем он будет заниматься".

"Думаю, Динамо будет играть первым номером. Мы будем контратаковать. Каждый тренер хочет обыграть Динамо или сыграть вничью. Мы будем бороться и биться до конца", — заявил Климовский в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Динамо Киев — Олимпик состоится в субботу, 13 февраля, в 17:00 по киевскому времени. Следить за событиями этой встречи вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.