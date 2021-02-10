Украина

Форвард Миная подвел итоги зимнего сбора.

Минай завершил зимний тренировочный сбор в Турции, который прошел в рамках подготовки ко второму кругу украинской Премьер-лиги. Нападающий закарпатского клуба Артем Милевский подвел итоги проделанной работы.

"Мне понравилось, как мы провели сбор. Да, были сначала дожди в Турции, которые мешали нормально готовиться, но в целом все нормально. Было много тренировок, спаррингов. Тренеры давали нам большие нагрузки, поэтому пришлось немного тяжеловато. На фоне усталости играли товарищеские матчи. Например, в день игры у нас еще была двухчасовая тренировка. И не всегда у нас хватало сил, эмоций чтобы показать хороший результат в матчах. Но с каждым днем ​​все прибавляли. Поэтому в хорошем настроении готовимся к старту. Впереди очень ответственная часть сезона для нас".

"Каждый спарринг в Турции мы играли разными составами, использовали различные тактические схемы. Были разные варианты составов, тактик. Теперь есть много различных заготовок, будем воплощать их в жизнь".

"Где буду приносить больше пользы? У нас хороший диалог с тренером — где буду больше нужен, там и сыграю. У нас хорошая атмосфера в команде — все дружные, все общаемся. Без разницы, кому сколько лет, у кого какой опыт. Надеемся, что покажем себя на футбольном поле", — заявил Милевский в комментарии пресс-служба Миная.

Напомним, что в рамках 14-го тура украинской Премьер-лиги Минаю предстоит встретиться с ПФК Львов. Матч состоится в субботу, 13 февраля, в 14:00 по киевскому времени.

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