Украина

Новоиспеченный защитник команды из Ковалевки рассказал о причинах, которые побудили его перейти в состав украинского клуба.

После перехода в ковалевский Колос на правах свободного агента, 26-летний беларуский защитник Николай Золотов побеседовал с журналистами ресурса football.by, рассказав о причинах перехода в украинский клуб и видении своих перспектив в украинском этапе карьеры.

"Я получал недостаточно практики — хотелось играть больше. Не было желания просто сидеть, получать зарплату и кайфовать от того, что я футболист клуба Премьер-лиги, — пожаловался игрок на предыдущий опыт игры в российском Урале, — Екатеринбург — хороший город, а российская Премьер-лига — интересный чемпионат, но мое решение сменить команду было взвешенным. Были мелочи, из-за которых я и моя семья чувствовали себя некомфортно.

Вскоре, позвонил агент и сказал, что есть вариант с Колосом. А я уже тогда собирался подписать контракт с минским Динамо, вот-вот должен был ехать подписывать. Мне было очень приятно, что такой большой клуб хочет меня видеть в составе, но в последний момент пришлось позвонить и отказаться.

Очень неудобно себя чувствовал при этом и сейчас еще раз хочу извиниться перед динамовцами, которые отнеслись с пониманием, когда я объяснил, что есть вариант за рубежом, и мне хотелось бы попробовать себя еще за пределами Беларуси.

А серьезный интерес со стороны Колоса я действительно почувствовал, потому что и спортивный директор позвонил, а потом и главный тренер на следующее утро. Поэтому я собрался и сразу полетел на сборы в Турцию.

Знал, что они играли в прошлом году в еврокубках, что один из тренеров (Сергей Кузнецов — ред.) — беларус. А еще Олег Карамушка, когда мы играли в Витебске, рассказывал, что Ковалевка — это такая маленькая Швейцария. Там очень красиво и ухожено. Но я пока там еще не был, не видел стадиона, базы. Мы 3 февраля вернулись из Турции и до игры будем тренироваться в Киеве.

Ничего необычного в этот период со мной не происходило. Пару матчей сыграл справа, пару матчей — слева. Вообще сбор был очень насыщенный: за пять полных дней, которые я там провел, мы только один день ни с кем не играли. В трех матчах я вышел на один тайм и еще в одном провел оба.

В школе я учил беларуский. Когда приехал сюда, быстро понял, что наши языки очень похожи. Может, со временем лучше овладею и украинским языком и тоже смогу разговаривать на нем. Раз приехал в другую страну, то должен уважать ее народ и культуру, особенно в свете последних событий, которые здесь произошли. Думаю, людям будет приятно, если я однажды начну говорить с ними на их родном языке.

В команде больше говорят на русском, но есть люди, которые общаются друг с другом исключительно на украинском. А в сфере услуг, в магазинах, в медицинских центрах почти все работники говорят на родном языке", — подытожил новоиспеченный футболист Колоса.

Николай Золотов будет иметь возможность дебютировать уже в первом матче его нового клуба в 2021-м году, в котором команда из Ковалевки сразится с донецким Шахтером. Игра запланирована на 13 февраля, начало в 17:00 по киевскому времени.