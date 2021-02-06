Украина

Команда из Ковалевки подыскала себе нового защитника.

Согласно данным с официального сайта ковалевского Колоса, клуб сообщил о подписании контракта с беларуским защитником Николаем Золотовым, который стал уже третьим новичком команды в зимнее трансферное окно.

26-летний футболист оборонительного плана предпочитает выступать на позиции левого защитника, однако может быть использован и на противоположном, а также выше от своей родной позиции — в левом фланге полузащиты.

Последние два сезона Золотов провел в российском Урале, в который перешел на правах свободного агента зимой 2020 года, после чего покинул клуб, предварительно завершив с ним контрактное соглашение.

Текущая трансферная стоимость футболиста, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 500 тыс. евро.

В текущем сезоне он принял участие в девяти поединках за Урал (713 минут), не отметившись при этом результативными действиями.

В его карьере также присутствует опыт выступлений за молодежную сборную Беларуси (20 матчей), а также семь поединков в составе национальной команды.

Новичок провел тренировочный сбор вместе с Колосом, после чего вернулся вместе с командой в Украину, где были улажены последние детали перехода.

Напомним, что ранее состав клуба из Ковалевки пополнили Дмитрий Хлебас и Альваро Нгамба, а Евгений Селезнев со скандалом покинул расположение команды.