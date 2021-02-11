Украина

Хавбек Шахтера высказался о подготовке к возобновлению УПЛ.

Шахтер продолжает активную подготовку ко второму кругу украинской Премьер-лиги, а также матчам 1/16 финала Лиги Европы. Полузащитник "горняков" Маркос Антонио поделился эмоциями от погодных условий, в которых его команда вынуждена готовиться к возобновлению чемпионата Украины.

"Погода действительно не самая лучшая для игры в футбол, но выбирать нам не приходится. Несмотря на сильный холод, тренировки проходят хорошо. Нас ждет важный и, вне всяких сомнений, сложный матч. Мы обязаны быть готовыми, чтобы добиться победы. Понимаем это и стараемся готовиться хорошо, выполнять требования тренеров".

"Конечно же, это непросто (адаптироваться к такой погоде — прим.). В Турции было тепло, а в Украине ждала настоящая зима. Но сами тренировки здесь и там отличаются не сильно. Считаю, у нас все получается", — приводит слова Маркоса Антонио официальный сайт Шахтера.

Напомним, матч Колос — Шахтер состоится в субботу, 13 февраля, в 17:00 по киевскому времени. Следить за событиями этой встречи вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.