Украина

Наставник Мариуполя высказал недовольство фактом старта второго круга чемпионата Украины в феврале.

В эти выходные запланирован старт второго круга украинской Премьер-лиги, однако неблагоприятные погодные условия, вызванные снегопадом, трудно назвать пригодными для футбола. Главный тренер Мариуполя Остап Маркевич поделился мнением касательно решения о возобновлении чемпионата уже в феврале.

"Старт не совсем весенний. Для меня решение начинать посреди зимы является удивительным. Нужно учитывать медийный и зрительский интерес к футболу. Когда игры будут проводиться при минус 15 градусов, это снизит качество продемонстрированного футбола. Я понимаю интересы сборной, но можно было сделать так, чтобы мы стартовали в марте, так как было всегда. Даже когда в лиге играли 16 команд, всегда все успевали. Но должны исходить из того что есть".

"Игры в Запорожье? Есть договоренность играть на Славутич-Арене, за что я благодарен Заре. Спасибо за это. Есть определенные обстоятельства, на которые мы не можем влиять. Нам обещают, что подготовят наше поле как можно скорее, поэтому мы смотрим вперед и ждем этого", — приводит слова Остапа Маркевича официальный сайт Мариуполя.

Напомним, матч Мариуполь — Александрия состоится в воскресенье, 14 февраля, в 14:00 по киевскому времени.