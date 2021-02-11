Украина

Александр Грицай высказался о первом матче чемпионата Украины после зимней паузы.

В рамках 14-го тура украинской Премьер-лиги Руху предстоит встретиться на своем поле с полтавской Ворсклой. Старший тренер львовской команды Александр Грицай поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Ворскла — хорошая, опытная команда, у них опытный тренер. У полтавчан достаточно много возрастных игроков. Они хорошо усилились. Мы помним, с каким счетом закончилась игра в первом круге, поэтому постараемся отдать долг".

"Я не думаю, что у всех команд есть такие условия как у нас: качественное искусственное поле. Да, немного по-другому работают мышцы. Может, у ребят какой-то дискомфорт, но имеем то, что имеем", — заявил Грицай в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Рух — Ворскла состоится в воскресенье, 14 февраля, в 17:00 по киевскому времени. Встреча этих команд в первом туре завершилась победой полтавчан со счетом 5:2.