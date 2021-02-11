Украина

Новичок луганского клуба высказался о первых днях в новой команде.

После официального подтверждения перехода в луганскую Зарю из донецкого Олимпика, иранский нападающий Захеди Шабаб поделился эмоциями от первых дней пребывания в новом клубе.

"Когда я пришел сюда, то понял, что Заря – одна из лучших команд. Я уже не первый день в Украине, очень хотел играть в таком серьезном клубе. Я очень счастлив играть здесь – в хорошем клубе с хорошими игроками и персоналом. Моя адаптация пройдет очень быстро, я покажу все свои лучшие качества в УПЛ".

"Максимальная цель здесь — выиграть чемпионат. Для меня нет ничего невозможного, Кубок Украины я бы тоже рассматривал.

"Как приняли в команде? Это была моя первая встреча с командой, хотя у меня и так было несколько друзей в Заре. Меня тепло приняли, это очень приятно".

"Что касается первого матча с Десной — это хорошая команда, у них есть что показать. Но мы – Заря, мы победим", – сказал Захеди Шахаб в интервью пресс-службе Зари.

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