Украина

Луганский клуб пополнился одним из лучших бомбардиров текущего сезона УПЛ.

Затяжная история с переходом иранского нападающего Захеди Шахаба из донецкого Олимпика в состав луганской Зари получила свое логическое завершение.

"Бронзовый" призер минувшего розыгрыша украинской Премьер-лиги на своем официальном сайте опубликовал информацию о заключении соглашения с футболистом сроком на четыре года.

Напомним, что ранее сообщалась сумма, которую клуб из Луганска заплатит в качестве компенсации "олимпийцам".

За неполных полтора года выступлений в составе донецкого Олимпика, иранский форвард принял участие в 36-и поединках, сумев 14 раз отличиться забитыми мячами и трижды отдать результативную передачу. Стоит отметить, что большая часть этой результативности пришлась на текущий сезон (8 голов + 2 голевые передачи).

Дебютировать под руководством Виктора Скрипника Шахаб сможет уже в поединке против черниговской Десны, который пройдет 13 февраля, и станет первым официальным матчем Зари в 2021-м году.