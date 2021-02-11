Украина

Очередной игрок "горняков" отправился за игровой практикой в Мариуполь.

Мариуполь на своем официальном сайте объявил о подписании защитника Шахтера Марка Мампасси.

17-летний украинец перешел в новый клуб на правах арендного соглашения, которое будет рассчитано до конца текущего сезона.

В нынешней кампании Марк Мампасси сыграл десять матчей в рамках молодежного чемпионата Украины, а также защищал цвета юниорской сборной Украины разных возрастов.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.