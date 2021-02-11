Очередной игрок "горняков" отправился за игровой практикой в Мариуполь.
Марк Рене Мампасси, ФК Мариуполь
11 февраля 2021, 19:30
Мариуполь на своем официальном сайте объявил о подписании защитника Шахтера Марка Мампасси.
17-летний украинец перешел в новый клуб на правах арендного соглашения, которое будет рассчитано до конца текущего сезона.
В нынешней кампании Марк Мампасси сыграл десять матчей в рамках молодежного чемпионата Украины, а также защищал цвета юниорской сборной Украины разных возрастов.
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