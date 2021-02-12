Украина

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка чемпионата Украины.

В поединке 14-го тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо примет на своем поле донецкий Олимпик.

Благодаря успешному результату в данном противостоянии подопечные Мирчи Луческу имеют возможность еще больше закрепиться на первой строчке в турнирной таблице, а команда Игоря Климовского — приблизиться к зоне еврокубков.

Следить за событиями поединка Динамо Киев — Олимпик Донецк вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется в субботу, 13 февраля, в 17:00 по киевскому времени:

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