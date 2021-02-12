Украина

Днепровская команда занимает последнюю строчку по итогам первого круга УПЛ.

В рамках 14-го тура украинской Премьер-лиги Днепру-1 предстоит домашняя встреча с Ингульцом. Защитник днепровского клуба Сергей Логинов высказался о погодной условиях, в которых клубы чемпионата Украины вынуждены выходить на поле на старт второго круга.

"Готовились плодотворно. Я думаю, что ближайшие игры покажут, насколько мы готовы. У нас еще есть несколько дней для акклиматизации к нашей нелегкой погоде".

"На первый фон будет выходить психологическое состояние. Все будет идти от головы. Мы очень мотивированы, я думаю, погода не должна помешать исправлять нашу ситуацию", — сказал Сергей Логинов в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Днепр-1 — Ингулец состоится в воскресенье, 14 февраля, в 17:00 по киевскому времени. По итогам первого круга УПЛ команда Йовичевича занимает последнюю строчку в турнирной таблице, а петровский клуб располагается на десятой позиции.

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