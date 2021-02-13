Украина

Football.ua представляет анонс матча 14-го тура УПЛ между Зарей и Десной.

Команды, которые матчем в Кубке Украины закрывали календарный год, открывают новый календарный год матчем в УПЛ.

Заря – Десна

Суббота, 13 февраля, 14:00. Славутич-Арена, Запорожье. Анатолий Абдула – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале УНИАН.

Один из самых интересных матчей всего 14-го тура УПЛ состоится в Запорожье на Славутич-Арене, где луганская Заря будет принимать черниговскую Десну. Именно эти команды, скорее всего, всего будут бороться за бронзовые медали чемпионата, если не произойдёт ничего сверхординарного.

Пройдемся по зимним трансферам. Одно из главных достижений Зари зимой – никто из ключевых игроков команды не ушел из клуба. При этом Заря сумела подписать лучшего бомбардира чемпионата Украины на данный момент – Захеди Шахаба. Иранец видится внушительным усилением команды Виктора Скрипника. Вопрос лишь в том, насколько быстро тренерскому штабу луганчан удастся внедрить форварда в игру команды. Также отмечаем, что получил усиление левый фланг обороны, куда вернулся Емец из аренды в Колос. По-прежнему уязвимым местом остается центр обороны, где альтернативой Абу Ханне и Вернидубу видится лишь перевод Иванисени в эту позицию.

Десна арендовала у Динамо Богдана Билошевского. Покинул команду Дмитрий Хлебас, но на его место пришел Денис Безбородько. Потери у Десны произошли на левом краю атаки. Шахтер после первой половины сезона решил вернуть Михаила Мудрика из аренды и отправить в обратном направлении Владислава Вакулу. Но молодой Вакула угодил в неприятную историю с ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Александр Рябоконь принял решение отправить игрока обратно в Шахтер. Позже появилась информация, что игрок отправился в аренду в Мариуполь, но и азовцы открестились от такой сделки.

Говорить о шансах команд в этой ситуации достаточно сложно. Учитывая погодные условия и принципиальность данного поединка, предположим, что он завершится вничью.

Статистика личных встреч

Всего игр в УПЛ: 7 (3 победы Зари, 1 ничья, 3 победы Десны), забитые голы 8:9

На поле Зари: 3 (1 победа Зари, 1 ничья, 1 победа Десны), забитые голы 3:4

Самый результативный матч: победа Десны 3:1 (2020)

прогноз 0:0

Сергей Горбаченко, Football.ua