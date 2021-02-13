Украина

Football.ua представляет анонс матча 14-го тура УПЛ между Динамо и Олимпиком.

Киевское Динамо в матче против Олимпика попытается добыть победу, дабы удержаться на первом месте в турнирной таблице.

Динамо – Олимпик

Суббота, 13 февраля, 17:00. Стадион Динамо имени Валерия Лобановского, Киев. Максим Козыряцкий – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале 2+2.

Вот и возвращается украинский футбол. Погода пока еще не располагает к тому, чтобы было комфортно играть, но календарь в этом году выстроен именно таким образом. Потому командам придется подстраиваться под зимний футбол, где часто на первый план выходит количество выигранных единоборств и физическая готовность.

Давайте вспомним, как каждая из команд готовилась ко второй части чемпионата. Динамо провело два сбора – первый в ОАЭ, а второй в Турции. Кстати, динамовцы в этом плане отличились. Только они среди представителей УПЛ не проводили свою подготовку только в Турции. Учитывая погоду на турецкой земле этой зимой, то первый сбор в ОАЭ оказался абсолютно оправдан.

Олимпик, в свою очередь, для оптимизации финансовых затрат на перелеты команды решил провести один длительный сбор в Турции.

Давайте затронем тему готовности команд ко второй части сезона, начнем с динамовцев. Долгожданных трансферов после выступления в групповом этапе Лиги чемпионов болельщики столичного клуба так и не дождались. Тут можем только отмечать возвращение Артема Беседина после длительной дисквалификации, и возвращение из аренды бразильца Сидклея, который на сборах выглядел очень здорово.

У Олимпика произошло больше изменений. Во-первых, клуб потерял своего лучшего форварда Захеди Шахаба. Иранец перешел в Зарю, но если верить СМИ, то донецкий клуб сумел неплохо заработать на этом трансфере. Олимпийцы не сидели сложа руки и пригласили в свои ряды камерунского нападающего Тадеуса Нкенга, который стал лучшим бомбардиром команды на сборах, забив три гола.

Что касается нападающих Динамо, то тут все стабильно – голов как не было, так и нет. Ни одного гола на счету Супряги, Беседина, Русина и молодого Ваната. Отмечаем, что наконец-то сборы без травм сумел пройти лидер киевлян Виктор Цыганков, чего не скажешь про Беньямина Вербича. Хорошо на позиции левого вингера на сборах показывал себя Микель Дуэлунд. Возможно, уже весной он будет отыгрывать более важную роль в команде Луческу.

Учитывая погодные условия и отсутствие понимания кондиций обеих команд, довольно сложно делать какие-то прогнозы на этот поединок. Тем не менее, класс киевлян выше и если посмотреть на статистику, то она говорит о том, что Динамо ни разу не проигрывали Олимпику на своем поле. Маловероятно, что произойдет это и в предстоящей игре.

Статистика личных встреч

Всего игр в УПЛ: 15 (12 побед Динамо, 2 ничьих, 1 победа Олимпика), забитые голы 30:7

На поле Динамо: 7 (5 побед Динамо, 2 ничьих), забитые голы 10:1

Самый результативный матч: победа Динамо 4:1 (2020)

прогноз 2:0

Сергей Горбаченко, Football.ua