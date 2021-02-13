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Football.ua представляет анонс матча 14-го тура УПЛ между Колосом и Шахтером.

В первом матче второго круга УПЛ Колос будет пытаться изо всех сил сдержать натиск чемпиона и заработать очки на своем поле.

Колос – Шахтер

Суббота, 13 февраля, 17:00. Стадион Колос, Ковалевка. Игорь Пасхал – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 2.

Шахтер стал одним из главных ньюзмейкеров зимы. Донецкий клуб покинул воспитанник Виктор Коваленко. За полузащитника "горнякам" удалось выручить какие-то деньги, что, конечно, плюс, учитывая ситуацию с истекающим контрактом летом. Самым главным усилением для Шахтера должно стать возвращение в строй после травм сразу двух левых защитников – Исмаили и Корниенко. Также из аренды в Десны вернулся Михаил Мудрик. Правда, нет уверенности, что молодой футболист получит много игрового времени. Уж слишком сильны его конкуренты в этой позиции. Это и Соломон, и Тайсон и, набравший хорошую форму на сборах, Коноплянка.

Результаты Шахтера в товарищеских матчах откровенно не радовали болельщиков, но не стоит им придавать особого значения. Тренерский штаб "оранжево-черных" много экспериментировал и пробовал разные игровые сочетания. Так, например, мы увидели Марлоса на непривычно глубокой для него позиции в центре поля, где обычно располагается Алан Патрик.

Колос же в медийном пространстве прогремел тем, что отправил Евгения Селезнева посреди сборов в Киев. Началась настоящая сага с выяснениями, кто прав, а кто виноват. А действительность такова, что Селезнев по-прежнему игрок Колоса, но клуб из Ковалевки не заявил его на вторую часть чемпионата, и по всей видимости главный тренер Руслан Костышин настроен решительно и не собирается этого делать в будущем. Не сказать, что Колос сильно потеряет с уходом Селезнева. Ведь к команде присоединился Дмитрий Хлебас. Не забываем и о наличии Исаенко с Лысенко. Большей потерей для Колоса по нашему субъективному мнению станет уход Емца обратно в Зарю.

На сборах Колос выглядел достаточно неплохо и показывал хорошие результаты. Павел Ориховский продемонстрировал превосходную результативность – пять забитых голов.

Последние игры между этими командами показали, что Колос готов давать бой командам уровня Шахтера. Команде из Ковалевки и правда удается неплохо действовать вторым номером, делая ставки на контригру. Не впервые на эти грабли наступало киевское Динамо, имели проблемы с Колосом и другие команды, игравшие с позиции силы. Но класс Шахтера все же не дает причин сомневаться в их итоговом успехе. Да и статистика очных встреч этих команд говорит сама за себя.

Статистика личных встреч

Всего игр в УПЛ: 5 (5 побед Шахтера), забитые голы 4:16

На поле Колоса: 2 игры (2 победы Шахтера), забитые голы 3:5

Самый результативный матч: победа Шахтера 4:3 (2020)

прогноз 0:3

Сергей Горбаченко, Football.ua