Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют луганская Заря и черниговская Десна.

Несмотря на суровые погодные условия по всей Украине, официальные поединки Премьер-лиги возобновятся уже совсем в скором времени. Луганская Заря и черниговская Десна станут одной из первых пар команд в новом году, которым удастся вернуться к большой игре спустя зимнюю паузу.

Особых неожиданных ходов со стороны опытных наставников Виктора Скрипника и Александра Рябоконя мы не увидели. Отметим, разве что, появление "зимнего" новичка "северян" Богдана Билошевского в опорной зоне рядом с Владиславом Огирей. У Зари внимание можно уделить выходу с первых минут иранского форварда Аллахьяра Сайядманеша, в то время как перешедший во время паузы Захеди Шахаб остался на лавке запасных.

Заря: Василь — Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Цыганикс — Иванисеня — Кочергин, Назарина, Хомченовский — Гладкий, Аллахьяр.

Запасные: Мацапура, Жуниньо, Гринь, Казаков, Демченко, Мильченко, Шахаб, Лунев, Алефиренко.



Десна: Паст — Конопля, Тамм, Имереков, Мостовой — Калитвинцев, Огиря, Билошевский, Гуцуляк, — Тотовицкий — Будковский.