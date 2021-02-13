Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют закарпатский Минай и ПФК Львов.

В одном из стартовых поединков 2021 года для украинской Премьер-лиги закарпатский Минай на своем поле будет принимать ПФК Львов.

Внимание к составу команды Василия Кобина сразу приковывает внимание фигура нападающего Артема Милевского, а также других "зимних" новичков команды: Александра Петрусенко и Данила Карася.

Богдан Блавацкий был более консервативен в вопросе выбора стартового состава, однако и у его команды можно подчеркнуть присутствие на поле с первых минут Эрнеста в полузащите и Ренана на острие атаки.

Минай: Каниболоцкий — Кныш, Карась, Матич, Малепе — Снижко, Петрусенко, Шпак — Нуриев, Милевский, Кожанов.

Запасные: Попович, Маембе, Ткачук, Шиндер, Чушенко, Огбонная, Хахлев, Кополовец, Ахмедзаде.

ПФК Львов: Костик — Ременяк, Махмутович, Михоуби, Якимец — Альваро, Брикнер — Эрнест, Сабино, Шина — Ренан.



Запасные: Ильющенков, Бусько, Довгий, Чиряк, Романчук, Грисьо, Семенив, Захаркив, Ныч.

Матч Минай — ПФК Львов начнется в 14:00 по киевскому времени.