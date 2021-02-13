Стали известны стартовые составы команд для поединка 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют закарпатский Минай и ПФК Львов.
Артем Милевский, фото ФК Минай
13 февраля 2021, 13:39
В одном из стартовых поединков 2021 года для украинской Премьер-лиги закарпатский Минай на своем поле будет принимать ПФК Львов.
Внимание к составу команды Василия Кобина сразу приковывает внимание фигура нападающего Артема Милевского, а также других "зимних" новичков команды: Александра Петрусенко и Данила Карася.
Богдан Блавацкий был более консервативен в вопросе выбора стартового состава, однако и у его команды можно подчеркнуть присутствие на поле с первых минут Эрнеста в полузащите и Ренана на острие атаки.
Минай: Каниболоцкий — Кныш, Карась, Матич, Малепе — Снижко, Петрусенко, Шпак — Нуриев, Милевский, Кожанов.
Запасные: Попович, Маембе, Ткачук, Шиндер, Чушенко, Огбонная, Хахлев, Кополовец, Ахмедзаде.
ПФК Львов: Костик — Ременяк, Махмутович, Михоуби, Якимец — Альваро, Брикнер — Эрнест, Сабино, Шина — Ренан.
Запасные: Ильющенков, Бусько, Довгий, Чиряк, Романчук, Грисьо, Семенив, Захаркив, Ныч.
Матч Минай — ПФК Львов начнется в 14:00 по киевскому времени.