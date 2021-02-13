Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка чемпионата Украины.
Матч Десна - Заря
13 февраля 2021, 14:00
В поединке 14-го тура украинской Премьер-лиги луганская Заря примет на своем поле черниговскую Десну.
Следить за событиями поединка Заря — Десна вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется в субботу, 13 февраля, в 14:00 по киевскому времени:
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