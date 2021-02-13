Украина

Команда Виталия Шумского отстояла победный результат во втором тайме.

Одним из матчей-открытий второго круга украинской Премьер-лиги стало противостояние двух аутсайдеров турнира. Минай принимал на своем поле ПФК Львов в рамках 14-го тура и потерпел поражение со счетом 1:2.

Главным героем этой встречи, несомненно, стал полузащитник Алваро Луис Тавареш Виейра, который вернулся в стан "сине-золотых львов" из аренды в феврале этого года.

25-летний бразилец оформил в ворота команды Василия Кобина дубль в первом тайме после передач Ренана. Этого оказалось достаточно для того, чтобы обеспечить Львову победу в данном противостоянии, несмотря на забитый гол форварда Миная Антона Шиндера после перерыва.

Минай — ПФК Львов 1:2

Голы: Шиндер, 47 — Алваро, 13, 45

Минай: Каниболоцкий — Кныш, Карась (Маембэ, 85), Матич, Малепе — Снижко, Петрусенко (Хохлов, 47), Шпак (Шиндер, 46) — Нуриев, Милевский (Одуеньи, 60), Кожанов (Ахмедзаде, 85).

ПФК Львов: Костик — Ременяк (Грисьо, 84), Махмутович, Михоуби, Якимец — Алваро (Семенив, 84), Брикнер (Довгий, 57) — Эрнест (Чиряк, 61), Сабино, Шина — Ренан (Ныч, 57).

Предупрежденния: Петрусенко, Шиндер — Сабино.