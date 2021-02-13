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Заря — Десна 2:1
Голы: Гладкий, 18, 61 — Тотовицкий, 21

Заря: Василь — Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Цыганикс (Жуниньо, 46) — Иванисеня — Кочергин, Назарина, Хомченовский (Шахаб, 58) — Гладкий (Казаков, 90+4), Аллахьяр.

Десна: Паст — Конопля, Тамм, Имереков (Арвеладзе, 86), Мостовой (Дегтярев, 78) — Калитвинцев, Огиря, Билошевский (Картушов, 67), Гуцуляк (Домбровский, 68) — Тотовицкий — Будковский.

Предупреждения: Иванисеня — Имереков, Огиря, Конопля, Калитвинцев, Будковский.