Украина
13 февраля 2021, 16:00
Заря взяла реванш у Десны за поражение в первом круге
Дубль Александра Гладкого принес важную победу коллективу Виктора Скрипника.
Заря — Десна, фото ФК Заря Луганск
13 февраля 2021, 16:00
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Заря — Десна 2:1
Голы: Гладкий, 18, 61 — Тотовицкий, 21
Заря: Василь — Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Цыганикс (Жуниньо, 46) — Иванисеня — Кочергин, Назарина, Хомченовский (Шахаб, 58) — Гладкий (Казаков, 90+4), Аллахьяр.
Десна: Паст — Конопля, Тамм, Имереков (Арвеладзе, 86), Мостовой (Дегтярев, 78) — Калитвинцев, Огиря, Билошевский (Картушов, 67), Гуцуляк (Домбровский, 68) — Тотовицкий — Будковский.
Предупреждения: Иванисеня — Имереков, Огиря, Конопля, Калитвинцев, Будковский.