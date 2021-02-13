Стали известны стартовые составы команд для поединка 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют Динамо Киев и донецкий Олимпик.
Александр Караваев, фото ФК Динамо Киев
13 февраля 2021, 16:21
Четырнадцатый тур украинской Премьер-лиги продолжится противостоянием в Киеве, где на поле стадиона Динамо им. В. Лобановского действующий вице-чемпион Украины будет принимать донецкий Олимпик.
Мирча Луческу предпочел в предстоящей игре использовать привычную комбинацию в обороне, когда на позиции левого защитника выступает Александр Караваев, а в центр переходи Виталий Миколенко. Сергей Сидорчук выступит в роли единственного опорника, а Де Пена займет место в левом фланге полузащиты. На острие атаки свой первый официальный матч, спустя длительную дисквалификацию, сыграет Артем Беседин.
У коллектива Игоря Климовского наблюдаем появление "зимнего" новичка — нападающего Нкенга — на острие атаки, а в центре полузащиты сыграет Хамелюк.
Динамо Киев: Бущан — Кендзера, Попов, Миколенко, Караваев — Сидорчук — Цыганков, Шапаренко, Буяльский, Де Пена — Беседин.
Запасные: Бойко, Шабанов, Леднев, Андриевский, Родригес, Сидклей, Сирота, Супряга, Дуэлунд.
Запасные: Бетим, Зотько, Векляк, Завийский, Таллес, Давиденко, Чогадзе.
Олимпик: Чекотун — Пасич, Драме, Снурницын, Лебеденко — Альваренга, Хамелюк, Бабенко, Политыло, Романовский — Нкенг.
Матч Динамо Киев — Олимпик начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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