Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют Динамо Киев и донецкий Олимпик.

Четырнадцатый тур украинской Премьер-лиги продолжится противостоянием в Киеве, где на поле стадиона Динамо им. В. Лобановского действующий вице-чемпион Украины будет принимать донецкий Олимпик.

Мирча Луческу предпочел в предстоящей игре использовать привычную комбинацию в обороне, когда на позиции левого защитника выступает Александр Караваев, а в центр переходи Виталий Миколенко. Сергей Сидорчук выступит в роли единственного опорника, а Де Пена займет место в левом фланге полузащиты. На острие атаки свой первый официальный матч, спустя длительную дисквалификацию, сыграет Артем Беседин.

У коллектива Игоря Климовского наблюдаем появление "зимнего" новичка — нападающего Нкенга — на острие атаки, а в центре полузащиты сыграет Хамелюк.

Динамо Киев: Бущан — Кендзера, Попов, Миколенко, Караваев — Сидорчук — Цыганков, Шапаренко, Буяльский, Де Пена — Беседин.

Запасные: Бойко, Шабанов, Леднев, Андриевский, Родригес, Сидклей, Сирота, Супряга, Дуэлунд.



Олимпик: Чекотун — Пасич, Драме, Снурницын, Лебеденко — Альваренга, Хамелюк, Бабенко, Политыло, Романовский — Нкенг.