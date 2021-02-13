Коллектив Игоря Климвоского открыл счет, однако в дальнейшем не справился с давлением со стороны подопечных Мирчи Луческу.
Динамо Киев — Олимпик, фото ФК Динамо Киев
13 февраля 2021, 18:58
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
На 90-й минуте был удален Орест Лебеденко (Олимпик) (грубое нарушение правил).
Динамо Киев — Олимпик 3:1
Голы: Беседин, 30, 90+1, Буяльский, 77 — Альваренга, 19
Динамо Киев: Бущан — Караваев, Попов, Кендзера Миколенко — Сидорчук — Цыганков, Шапаренко (Андриевский, 90+1), Буяльский (Леднев, 90+1), Де Пена (Родригес, 75) — Беседин.
Олимпик: Чекотун — Пасич (Таллес, 83), Драме, Снурницын, Лебеденко — Альваренга, Хамелюк (Завийский, 62), Бабенко, Политыло, Романовский — Нкенг.
Предупреждения: Беседин, Де Пена, Попов — Нкенг, Драме, Хамелюк, Лебеденко
На 76-й минуте был удален Таддеус Нкенг Фомакванг (Олимпик) (второе предупреждение).