Украина

Football.ua представляет анонс матча 14-го тура УПЛ.

На старте текущего сезона полтавская Ворскла выступала настолько успешно, что ее спешили вносить в число прямых претендентов на завоевание главного трофея страны. Однако, постепенно, коллектив Юрия Максимова позволял себе допускать осечки, поэтому на зимнюю паузу уходил уже на позиции вне пределов потенциальной зоны еврокубков. Стало быть, второй круг и открывающее его противостояние со львовским Рухом могут служить для Ворсклы началом нового цикла своего развития в роли прямого конкурента для черниговской Десны и луганской Зари.

Рух — Ворскла

Воскресенье, 14 февраля, 17:00. Стадион Арена Львов, Львов. Юрий Иванов — главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Первый тур. Амбиции у новоприбывшего в "элиту" коллектива Ивана Федика зашкаливали, но соперник оказался не промах, тщательно скрыв свои планы на стартовый отрезок от глаз посторонних. Именно с домашнего разгрома "желто-черных" (5:2) и началось триумфальное шествие на старте для Ворсклы, поэтому данного соперника она может считать для себя особенным. Тем более, что встречались они в своей истории всего один раз.

Львовяне уходили на зимнюю паузу в не самой завидной кампании в подвале турнирной таблицы, однако победа над днепровским Днепром-1 (4:1) пришлась для них очень кстати — прямой конкурент был отброшен на последнюю строчку, а сам факт достигнутого успеха стал уникальным, ранее не изведанным, опытом получения трех очков в УПЛ. Таким образом, все новички справились с первым этапом адаптации в "элите". Следующим шагом вполне можно ожидать заявку на большие достижения.

К слову, матч против полтавской Ворсклы вполне может сгодиться для заявления про свои амбиции. Однако, тем и коварен коллектив Юрия Максимова, что попросту нельзя сделать прогноз о его предстоящем выступлении, тем более, когда речь идет о длительном процессе подготовки в закрытом режиме. Для создания полтавской команды в том виде, в котором она предстала на старте текущего розыгрыша, украинскому наставнику понадобилась концовка прошлого сезона и серьезно урезанный отпуск.

Этой зимой времени было достаточно для того, чтобы подготовить нечто такое, что вновь удивит футбольную общественность Украины. И есть стойкое предчувствие, что именно этим и занимался тренерский штаб полтавчан во время подготовки за рубежом. Во всяком случае, Ворскле точно не стоит терять очки, ведь одна из вышестоящих команд уже успела допустить осечку в рамках субботней части поединков, а некоторые оппоненты позади в турнирной таблице еще имеют шанс сократить дистанцию.

Статистика личных встреч

Всего игр: 1 (победа Ворсклы в первом туре текущего сезона), забитые голы 2:5

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