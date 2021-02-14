Украина

Полтавчане отыгрались в поединке против аутсайдера.

Ворскла отправилась в гости к Руху в рамках поединка 14-го тура чемпионата Украины и сыграла вничью со счетом 1:1.

Хозяева открыли счет усилиями Климчука в начале матча, а дебютный гол Цитаишвили принес полтавчанам один балл.

Рух — Ворскла 1:1

Голы: Климчук, 17 — Цитаишвили, 52

Рух: Бандура — Копына, Белый, Зец, Мысык — Карасюк — Климчук, Притула (Русин, 72), Федорчук, Бойчук — Кондраков (Кухаревич, 26)

Ворскла: Резник — Пердута, Чеснаков, Яворский, Ндиайе — Кане, Пуцлин, Тилль, Цитаишвили (Сапай, 90) — Кулач (Щербак, 62) — Степанюк (Луизао, 62)

Предупреждения: Зец, Белый — Ндиайе