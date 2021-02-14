Полтавчане отыгрались в поединке против аутсайдера.
Георгий Цитаишвили, фото Ворскла
14 февраля 2021, 18:55
Ворскла отправилась в гости к Руху в рамках поединка 14-го тура чемпионата Украины и сыграла вничью со счетом 1:1.
Хозяева открыли счет усилиями Климчука в начале матча, а дебютный гол Цитаишвили принес полтавчанам один балл.
Рух — Ворскла 1:1
Голы: Климчук, 17 — Цитаишвили, 52
Рух: Бандура — Копына, Белый, Зец, Мысык — Карасюк — Климчук, Притула (Русин, 72), Федорчук, Бойчук — Кондраков (Кухаревич, 26)
Ворскла: Резник — Пердута, Чеснаков, Яворский, Ндиайе — Кане, Пуцлин, Тилль, Цитаишвили (Сапай, 90) — Кулач (Щербак, 62) — Степанюк (Луизао, 62)
Предупреждения: Зец, Белый — Ндиайе