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Самый молодой капитан в истории действующих чемпионов Украины рассказал о процессе своего становления в качестве профессионального футболиста.

Юный голкипер донецкого Шахтера Анатолий Трубин дал обширное интервью журналу Футбол, в котором, в частности, рассказал о детстве в Донецке и раннем этапе подготовки в составе академии "горняков".

"Шахтер — одна большая дружная футбольная семья. У нас замечательный коллектив, мы все как единое целое. Не имеет значение ни прописка в паспорте, ни национальность," — сказал вратарь в ответ на вопрос о возможных привилегиях "для своих" внутри коллектива.

"Первые годы моей жизни прошли в селе Спартак, которое расположено вблизи ныне разрушенного Донецкого аэропорта. Там я жил лет до восьми-девяти. Затем перебрался к бабушке в самый центр города — на улицу Артема. И успел пожить еще 2–3 года в микрорайоне Мирный рядом с тренировочной базой Кирша.

До возведения Донбасс-Арены, я любил РСК Олимпийский. С 2009 года, когда Шахтер переехал на Донбасс-Арену, у меня появилась новая любовь. Я также любил проводить время в парке Щербакова, гулять по бульвару Пушкина.

Кумиров в Шахтере у меня не было, но мне импонировал Ян Лаштувка. Шахтер выпускал разные фильмы. Мне запомнилась документалка о сезоне, когда Агахова принес Шахтеру чемпионство в золотом матче против Динамо (сезон 2005/06 — ред.). Не знаю, почему именно Лаштувка, но, допускаю, он мне нравился из-за прически". Стоит отметить, что ворота "горняков" в том матче защищал Богдан Шуст.

Рассказал Трубин и о тяжелом периоде начала военных действий в 2014-м году: "Это был крайне тяжелый период для нашей семьи. Моя мама тяжело перенесла мой переезд в Киев. Только в декабре 2020 года мама с сестрой переехали в Киев, но нам всё равно непросто — в Донецке остались бабушка, дедушка, дяди и тети, младший брат. Мы всегда были вместе, а война нас разделила.

В 2014-м году я покинул Донецк. Тогда академия Шахтера перебазировалась в село Счастливое под Киевом. Самое обидное, что я сам из Донецка, с шести лет в Шахтере, но ни разу не побывал на Кирша. Мой возраст должен был заезжать на туда, но началась война…".

"У меня 80 на 20 в пользу работяги против таланта, — рассказывает Анатолий о своих футбольных навыках, — Конечно, есть талант, но мне кажется, одно без другого быть не может. За счет работоспособности человек может добиться каких-то успехов, но не больших высот. Природой или Богом должны быть даны задатки и, если ты это подкрепляешь профессионализмом и работоспособностью, это складывается в общую формулу успеха.

Я всегда был выше ростом моих сверстников, причем до 12–13 лет я еще и пухленьким был. У нас это семейное. Не скажу, что много ел. Как и на диетах потом не сидел. Но в один момент я резко вытянулся и стал худым. Я не пробовал себя в других видах спорта. Даже желания не было".

Трубин выступает под непривычным для голкиперов 81-м номером, взяв его из расчета даты своего рождения: 1 августа, однако на обратное число сменить его никогда не желал: "Когда я переходил в первую команду, Ваня Ордец играл под 18-м. И мне кажется, 81-й номер красивее, что ли. Так что менять не вижу смысла".

Поскольку юный голкипер является наиболее молодым игроком в команде, то вполне логичным был вопрос о возможной "дедовщине": "Мне приятно быть самым молодым. Единственный минус — при игре в квадрат тебя сразу ставят в центр. Во всем остальном — только плюсы. Да, случается, что кто-то из старших ребят может попросить кофе или что-то взять, если по пути. Меня это абсолютно не напрягает. В свою очередь я тоже могу попросить Андрея Пятова или Тараса Степаненко захватить кофе".

В матче прошлого сезона против Колоса из Ковалевки, в возрасте 18 лет и 349 дней, Анатолий Трубин стал наиболее юным капитаном "горняков" в их истории. Сам футболист следующим образом вспоминает этот момент: "Я узнал об этом минут за пять до выхода на разминку. По регламенту капитан расписывается в протоколе. Меня позвали расписаться, и я впал в ступор. Но в то же время было круто почувствовать доверие тренера. Это мотивировало меня работать еще больше".

"Каштру может и наорать, если видит, что игрок расслаблен или филонит, — делится впечатлением от тренировочного процесса под руководством португальского специалиста игрок, — Мистер умеет взбодрить, чтобы игроки добросовестно работали. С ним шутки плохи".

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