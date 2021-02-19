Украина

Украинский защитник рассказал о целях, которые ставит перед собой.

В начале ноября прошлого года защитник Шахтера Виктор Корниенко получил серьезную травму после фола Сергея Сидорчука в матче украинской Премьер-лиги против киевского Динамо, из-за чего он до сей поры не появлялся на футбольном поле. 22-летний украинец уже восстановился от повреждения и рассказал о задачах, которые ставит перед собой.

"Наверное, день, когда получил травму, — самый драматичный в моей карьере. До этого еще не было у меня такого, чтобы я выбывал на такой длительный срок. У меня в голове остался тот вызов в сборную Украины, который был. Я его никуда не спрятал, не забыл. Очень жду получить этот вызов снова. Конечно, было обидно, но я настроился морально, чтобы как можно быстрее восстановиться и вернуться. Сидорчук написал мне в тот же день после игры и извинился (за фол — прим. ред.). Это футбол, у каждого бывают такие ситуации".

"В первую очередь у меня стоит цель – закрепиться в основном составе Шахтера. В дальнейшем есть мечта, цель. Думаю, лучше никому об этом не говорить, тихонько идти к этой цели. Если ты будешь молчать, думаю, обязательно добьешься этой цели и дойдешь к своей мечте. Пока могу сказать, что хочу быть основным игроком. Мне хочется стать легендой этого клуба. Провести всю карьеру именно в Шахтере, потому что тут все условия такие же, как в Европе. А там посмотрим", — заявил Виктор Корниенко в программе Великий футбол.

В текущем сезоне украинский защитник провел в футболке донецкого Шахтера десять поединков во всех турнирах, в которых ему удалось отдать две результативные передачи.

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