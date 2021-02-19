Болельщики могут вернуться на стадионы.
УАФ
19 февраля 2021, 12:17
Руководители украинской Премьер-лиги объявили о том, что матчи 15-го тура турнира пройдут со зрителями.
Заполняемость стадионов клубов будет составлять не более 50 процентов от общей вместимости.
Фанаты обязаны соблюдать санитарные и противоэпидемические нормы, а клубы должны осуществлять обязательный контроль состояния здоровья участников встречи.
Все поединки 15-го тура чемпионата состоятся с 20 по 21 февраля. Тур начнется матчем Мариуполь — Заря.
Отметим, что правительство страны объявило адаптивный карантин, также оно продлило действие общенационального карантина до 30 апреля.
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