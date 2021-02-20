Украина

На счету новичка львовян полсотни голов за воспитавший его клуб в течении последних пяти лет.

Как сообщает официальный сайт львовского Руха, клубу удалось оформить переход нападающего сборной Узбекистана Бобира Абдихоликова из клуба Насаф Карши, воспитанником системы которого и является данный футболист.

Соглашение с "желто-черными" было подписано игроком по схеме "3+1", а выступать он будет под 16-м номером.

За 131 поединок в составе Насафа, начиная с 2015 года, Абдихоликов отметился 50-ю забитыми мячами и тремя результативными передачами, по разу примерив на себя "серебряные" (2017) и "бронзовые" (2016) медали узбекской Суперлиги.

В составе национальной сборной своей страны Бобир отыграл 3 поединка, не отметившись при этом забитыми мячами.

Портал Transfermarkt оценивает данного исполнителя в 900 тыс. евро, что автоматически делает его наиболее дорогим игроком львовского Руха на данный момент.

Пока новоприбывший футболист будет адаптироваться к изменившимся условиям, его новый клуб будет проводить подготовку к ответственной игре против донецкого Шахтера, которая состоится 21 февраля. Начало в 17:00 по киевскому времени.