На счету новичка львовян полсотни голов за воспитавший его клуб в течении последних пяти лет.
Бобир Абдихоликов, фото ФК Рух Львов
20 февраля 2021, 12:55
Как сообщает официальный сайт львовского Руха, клубу удалось оформить переход нападающего сборной Узбекистана Бобира Абдихоликова из клуба Насаф Карши, воспитанником системы которого и является данный футболист.
Соглашение с "желто-черными" было подписано игроком по схеме "3+1", а выступать он будет под 16-м номером.
За 131 поединок в составе Насафа, начиная с 2015 года, Абдихоликов отметился 50-ю забитыми мячами и тремя результативными передачами, по разу примерив на себя "серебряные" (2017) и "бронзовые" (2016) медали узбекской Суперлиги.
В составе национальной сборной своей страны Бобир отыграл 3 поединка, не отметившись при этом забитыми мячами.
Портал Transfermarkt оценивает данного исполнителя в 900 тыс. евро, что автоматически делает его наиболее дорогим игроком львовского Руха на данный момент.
Пока новоприбывший футболист будет адаптироваться к изменившимся условиям, его новый клуб будет проводить подготовку к ответственной игре против донецкого Шахтера, которая состоится 21 февраля. Начало в 17:00 по киевскому времени.